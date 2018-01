GeenStijl dreigt EU met juridische stappen

AMSTERDAM - GeenStijl dreigt de Europese Unie met juridische stappen als ze niet snel de „valse beschuldigingen” aan het adres van de website over het verspreiden van nepnieuws rechtzet. Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan schrijft in een brief dat de tekst op een speciale EU-website uiterlijk woensdag moet zijn verwijderd. Ook wil het weblog een rectificatie.