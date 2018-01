Verdachte zaak Savannah nog verder onderzocht

Savannah werd in juni dood gevonden in een sloot op een industrieterrein in haar woonplaats, nadat ze enkele dagen vermist was. Ze verdween op 1 juni nadat ze een afspraakje had gehad met de toen nog zestienjarige jongen.

Achter gesloten deuren

De voortgang in de zaak tegen de Bosschenaar is vrijdag achter gesloten deuren behandeld, omdat de jongen minderjarig is. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt het onderzoek naar de mentale toestand van de jongen verlengd. De kliniek waar hij verblijft had daarom gevraagd. Voor zover bekend heeft de jongen geen bekentenis afgelegd.

Volgens het OM is het politie-onderzoek naar wat er is gebeurd klaar. Het OM denkt dat de jongen de fiets, een ID-kaart en een bankpasje van Savannah heeft gestolen, nadat hij haar om het leven had gebracht.

De resultaten van forensisch onderzoek worden in maart verwacht. Wanneer de kliniek waar de jongen verblijft met een rapport komt, is nog niet bekend.

Op 3 april is er een regiezitting in Utrecht. Dan kan de verdediging van de jongen zeggen of er nog nadere onderzoekswensen zijn. Er is nog geen datum vastgesteld voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.