'Wall Street vervolgt weg naar boven'

Ook waren er belangrijke macro-economische cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten, die iets lager uitkwam dan verwacht. De orders voor duurzame goederen in de VS vielen juist veel hoger uit.

Industrieconcern Honeywell opende de boeken en zag de omzet stevig groeien mede met dank aan zijn divisie die vliegtuigonderdelen maakt. Het bedrijf schroefde de winstverwachting voor dit jaar op als gevolg van de belastingverlaging in de VS.

Colgate-Palmolive

Ook Colgate-Palmolive verkocht meer producten zoals tandpasta en zeep. Die stijgende verkoop zet ook dit jaar door, verwacht het bedrijf dat verder last had van prijsdruk, maar profiteerde van gunstige wisselkoerseffecten.

De omzet van AbbVie groeide met ruim 10 procent afgelopen jaar. Het farmabedrijf leunde daarbij sterk op reumamiddel Humira.

Intel

Chipmaker Intel had donderdag al cijfers gepresenteerd die beter waren dan de verwachtingen in de markt. Het bedrijf stelt meer te kunnen investeren door de lagere belastingen, maar beloont ook de aandeelhouders als gevolg van de meevaller. Intel gaf verder aan geen financiële gevolgen te zien van twee kwetsbaarheden in zijn chips die eerder deze maand aan het licht kwamen.

Koffieketen Starbucks slaagde er niet in om meer klanten naar zijn winkels in de VS te lokken, maar die klanten gaven wel iets meer uit. In Europa nam het aantal klanten zelfs af. Het bedrijf groeide wel sterk in China en kon dus toch een hogere omzet noteren.

VMWare

Aandelen in softwaremaker VMWare gingen voorbeurs meer dan 10 procent omhoog. Beleggers reageerden daarmee op berichten dat computerbedrijf Dell, dat al grootaandeelhouder is in VMWare, ook de rest van de aandelen wil kopen.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,5 procent hoger op weer een nieuw recordniveau van 26.392,79 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2839,25 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daarentegen zakte 0,1 procent tot 7411,16 punten.