Colombia wil vredesoverleg met ELN hervatten

WENEN - De Colombiaanse regering wil de vredesbespreking met de linkse guerrillabeweging ELN, het Nationaal Bevrijdingsleger, zo snel mogelijk hervatten. „Op dit moment voeren we overleg over een nieuwe wapenstilstand’, zei president Juan Manuel Santos in Wenen. Hij hoopt gauw een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren om daarna aan de onderhandelingstafel te gaan zitten om „een totale vrede met de ELN te sluiten”.