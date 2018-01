Dode en gewonden bij schietpartij Amsterdam

Het dodelijke slachtoffer is een man. Hij werd neergeschoten in een wijkcentrum. Volgens omstanders gaat het om een tiener, maar de politie kan dat niet bevestigen. De daders zouden automatische wapens hebben gehad en bivakmutsen hebben gedragen. Een ooggetuige vertelt dat het slachtoffer gericht werd gezocht.

Na de schietpartij werd sporenonderzoek gedaan. Ook zoekt de politie naar de daders. Een uitgebrande auto die vrijdagavond werd gevonden, kan weleens verband houden met de schietpartij.

Buurtbewoners zijn boos over het geweld en willen morgen om 16.00 uur een demonstratie houden, om zich uit te spreken tegen de geweldsgolf die Amsterdam teistert.

Volgens de politie kan er een verband zijn met een eerdere schietpartij in de buurt, waarbij ook een dode viel en drie gewonden. „In het onderzoek wordt zeker gekeken of er mogelijk verbanden zijn”, aldus de politie.

Jonge slachtoffers

Hoeveel mensen bij het incident betrokken waren en wat het signalement van de daders is, kan de politie nog niet zeggen. Volgens veel buurtbewoners is het slachtoffer de 17-jarige Mohammed, maar de politie kan zijn identiteit nog niet bevestigen. Een stagiaire, ’een aardige meid’ volgens buurtbewoners, ligt gewond in het ziekenhuis.

Hulpdiensten zijn na het incident massaal ter plaatse gekomen. Verschillende ambulances en een traumahelikopter rukten uit, de brandweer kwam voor reanimatie en er waren veel agenten op de been.

Ⓒ Lorenzo Derksen

Het incident is geen aanslag, stelde de politie in reactie op wilde speculaties. „Dan zouden wij heel veel berichten uitsturen met de boodschap dat mensen zich in veiligheid moeten brengen. Het lijkt een criminele aangelegenheid te zijn.”

Weet u meer of heeft u iets gezien? Mail naar redactie-i@telegraaf.nl.