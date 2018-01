Wynn Resorts start onderzoek naar oprichter

Ⓒ EPA

LAS VEGAS - Het casinobedrijf Wynn Resorts start een onderzoek naar oprichter en directeur Steve Wynn, die jarenlang vrouwen seksueel geïntimideerd zou hebben. De raad van bestuur heeft daarvoor een speciaal comité in het leven geroepen naar aanleiding van een artikel in de Wall Street Journal, die gedetailleerd over zijn vermeende wandaden berichtte.