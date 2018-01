Arbeidsconflict Franse gevangenissen bezworen

Twee kleinere bonden wezen het voorstel vrijdag af, maar de instemming van de grootste bond neemt naar verwachting actievoerders wind uit de zeilen. Bijna twee weken lang blokkeerden boze cipiers de ingangen van tientallen penitentiaire inrichtingen. Het aantal blokkades nam afgelopen week snel af toen er een akkoord aan leek te komen. Donderdag werden 116 van de 188 gevangenissen door boze personeelsleden geblokkeerd, vrijdag nog maar 62, meldden Franse media zaterdag.

Dat de problemen nog lang niet voorbij zijn in de overbevolkte gevangenissen, erkende de minister van Justitie Nicole Belloubet vrijdagavond zelf in een vraaggesprek: „Er blijven problemen liggen die al heel lang spelen, de overbevolking, de doelmatigheid van de celstraffen, de problemen van het personeel.”

De Franse gevangenissen zijn berekend op 59.000 gedetineerden, maar er zitten bijna 80.000 mensen vast. Er werken rond de 28.000 cipiers. Het aantal gewelddaden door gevangenen gepleegd tegen cipiers wordt op 4000 per jaar geschat. De protesten begonnen 15 januari, vier dagen nadat in de Noord-Franse gevangenis van Vendin-le-Vieil drie cipiers gewond waren geraakt toen een veroordeelde terrorist hen met een steekwapen aanviel. De lonen zijn naar Europese maatstaven laag en het werven van meer personeel verloopt moeizaam. In het akkoord staat dat er snel 1100 cipiers worden aangenomen.