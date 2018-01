Paars geverfd hondje bijna dood door brandwonden

Ⓒ PINELLAS COUNTY ANIMAL SERVICES FACEBOOK

Een paars geverfd hondje werd enkele weken geleden zwaargewond binnengebracht bij een asiel in de Amerikaanse staat Florida. De hond genaamd Violet, was geverfd door haar baasje. Het incident leverde het hondje flinke brandwonden op. Wonder boven wonder wist het beestje het incident te overleven. Het asiel waarschuwt nu voor het gebruik van haarverf.