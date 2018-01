’In vredesnaam: geen wraak, het moet nu stoppen!’

Organisator André Agterof heeft een oproep gedaan aan de gemeenschap om samen te komen op het plein achter de Oosterkerk. „Ik zie overwegend een witte of blanke gemeenschap hier, maar het gaat over alle inwoners hier op de eilanden”, zegt organisator Agterof. „Wij moeten duidelijk maken dat we met z’n allen om die jongeren heen gaan staan. Die jongeren moeten beschermd worden.” Hij zegt dat een „deltaplan voor de jongerenaanpak” moet komen en vergeleek de schietpartij van vrijdagavond met de aanslag op de Bataclan in Parijs.

„Alles wijst erop dat het hier om rivaliserende groepen gaat”, zegt hij. Vrijwilliger Wim Pelt werkt met jongeren in de speeltuin en in het jeugdhonk. „In vredesnaam: geen wraak. Het moet stoppen! Nu!”, zei hij. Een coördinator van het buurtcomité heeft gisteren veel mensen gezien die in shock waren. „Ik hoop dat het stadsdeel ook ons meer gaat steunen.”

Een van de aanwezige ouders, Cynthia, die zelf voor de kogels moest vluchten en gisteren onder de tafel kroop, vertelt over haar ervaringen met de jeugd. „Wat ik gezien heb is dat er zoveel eenzaamheid is bij die jongeren! Ze staan er helemaal alleen voor”, vertelt ze. „Deze allochtonen kan ik omhelzen: ze weigeren geen hand. Ze knuffelen me”, vertelt ze. „Ik hou van ze! De vorige keer heb ik die jongens leren kennen in het ziekenhuis. Ik heb nog nooit gezien hoe hecht die vriendengroep is: dat ze elke dag naar hun zieke vriend gingen en elkaar gesteund hebben, door dik en dun! Daarom wil ik zeggen: zorg voor elkaar en onze jongens.”

„Ik ben voor preventief fouilleren!”, roept een van aanwezigen, hevig geëmotioneerd. „Er zijn onschuldige slachtoffers! Hoe lang moet dit doorgaan? Het is teveel!” Een van de demonstranten vraagt zich af waar de ouders van de Marokkaanse jongeren zijn, die veel op het plein lopen. De vrouw, die al 62 jaar in de wijk leeft, geeft aan de criminaliteit zat te zijn. Een andere buurvrouw vertelt dat die de ouders van het slachtoffer aan het steunen zijn. „Maar waar is de rest?” Even later wordt de discussie heviger voortgezet, maar daarbij is de pers niet welkom.

Ook bij de jongeren in wijk leven veel sentimenten. Bij het speeltuintje liggen bloemen en drommen groepjes samen. Binnen zijn de stoelen met bloed besmeurd, de kopjes koffie en thee van gisterenavond staan onaangeroerd op de bureaus. De binnenspeelplaats met tafelvoetbalspellen is nu ’plaats delict’ en is verzegeld door de forensische recherche.

Een van de jonge ooggetuigen van gisteren zag het allemaal gebeuren in het buurthuis: „Eerst was het rustig en zaten we te genieten. Daarna kwamen die mensen binnenstormen en riepen: ’waar is die Surinaamse man’? Ik dacht eerst dat het een geintje was. Daarna schoten ze”, huivert hij. „Ik viel ook van de stoel. Toen dacht ik: ik ren maar zo snel mogelijk, want ik wil niet geraakt worden en wil nog genieten van mijn leven”, aldus de jongen. Hij zegt dat de daders de 17-jarige Mohammed, die overleden is, niet zochten. „Dat was een onnodige keus. Mo was op de grond en daarna schoten ze op hem. Ik had tranen, kon bijna niets eten en kon niet slapen.”