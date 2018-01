Verbrande beer geneest razendsnel met vissenhuid

De twee beren konden levend aan de grote branden in Californië ontsnappen, maar waren zwaargewond. Hun pijn was hevig en een van de beren was zwanger. Ze moesten dus snel worden geholpen.

Dierenarts Jamie Peyton van de University of California heeft vaak katten en honden verzorgd, maar voor zulke ’hete vuren’ heeft ze zelden gestaan. Toch slaagde ze met vlag en wimpel: de beren genazen in enkele weken, in plaats van zes maanden, zo schrijft de Washington Post.

Het vissenvel is vermoedelijk het geheim geweest. Waarom ze daarvoor koos? Natuurlijk probeerde ze eerst de standaardprocedure, maar de dieren moesten eigenlijk een soort verband om. Dat konden ze opeten, vreesde Peyton, en het zou voor ongemak zorgen. „Als het eraf schiet, loop je niet zomaar de kooi in.”

Na wonderlijke genezing ook huisdieren

De dierenarts herinnerde zich een verhaal uit Brazilië, waar vaker voor behandeling met vissenhuid wordt gekozen. Niet zo vreemd: de collageen in de vissenhuid kan helpen bij het genezingsproces. „Bovendien zijn de huiden overal verkrijgbaar, en heel, heel sterk.”

Nu het experiment - eerst uitgevoerd op de zwangere beer, daarna op alle andere - geslaagd is, wil Peyton de vis vaker gaan gebruiken bij de dieren die ze normaal gesproken behandelt: huisdieren. „Ik ben zeer verrast. Er was veel pijnverlichting, en de tijd van genezing is veel korter geworden.”