Politie Moskou doet inval bij oppositieleider

Het is onduidelijk waarom de inval wordt gedaan. Agenten ondervragen aanwezigen, berichtte een tv-station van opposanten van Poetin.

Navalni is een 41-jarige jurist en heeft zich ontpopt als vooraanstaand oppositieleider. Hij mag echter niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in maart, omdat hij in 2013 is veroordeeld tot een celstraf wegens verduistering. Navalni en zijn aanhang beschouwen die strafzaak als een politiek proces om hem te dwarsbomen.

Navalni deed in 2013 nog wel mee aan de verkiezing van een burgemeester van Moskou. Tot verbazing van vriend en vijand behaalde hij meer dan een kwart van de stemmen. Navalni heeft opgeroepen tot een boycot van de komende presidentsverkiezingen.