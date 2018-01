Appen op de fiets helemaal niet zo gevaarlijk

Hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, Bert van Wee, deed samen met Agnieszka Stelling van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) onderzoek naar het fenomeen. Er wordt vaak gewaarschuwd voor smartphone-gebruik in het verkeer, daarom lijken de resultaten opvallend.

Onderzoek

Ruim 2000 fietsers hebben deelgenomen aan het onderzoek. Volgens de onderzoekers is er een verklaring voor het kleine aantal ongelukken. Volgens hen passen mensen hun gedrag aan als ze met hun telefoon in de hand deelnemen aan het verkeer. Zo gaan ze minder hard rijden of beter om zich heen kijken. Dat zegt Bert van Wee tegen de NOS. Daarnaast kan het zo zijn dat de mensen die op de fiets bellen, relatief goede fietsers zijn of dit juist alleen onder veilige omstandigheden doen.

Wel worden fietsers gewaarschuwd om de uitkomsten van het onderzoek niet direct als vrijbrief te zien. Let dus altijd op als je deelneemt aan het verkeer.

Verbod

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur werkt aan een verbod op smartphone-gebruik op de fiets, maar het is dus maar de vraag of dat wel nodig is.