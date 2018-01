Oom Mohammed doet oproep aan burgemeester

Mohammed (17) werd vrijdagavond doodgeschoten in een buurthuis in Amsterdam waar hij stage liep; hij was geen bekende van de politie. In het buurtcentrum volgden jonge kinderen kooklessen of kickbokslessen. „Een plek waar ze zich veilig waanden en waar ze veilig zouden moeten zijn. Twee mannen met bivakmutsen en machinegeweren stormden binnen en begonnen als een stelletje cowboys op onschuldige kinderen te schieten”, aldus de oom.

Vermoedelijk waren de daders op zoek naar Gianni L. (19). L. raakte al een keer eerder gewond bij een schietpartij op 23 november. „Deze man is wel bij de politie en justitie bekend.” L. is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar „maar ondertussen ben ik nu wel mijn lieve kleine onschuldige neefje kwijt die helaas in de vuurlinie stond van dat stelletje gekken”, schrijft de oom op Facebook.

Hassane Ouled Ali maakt zich grote zorgen dat als L. straks weer op de been is, de schutters niet zullen schuwen om nog eens toe te slaan. „Hoe nu verder? Een dezer dagen wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis en duikt hij ergens in Amsterdam op in een ander buurtcentrum of gewoon ergens in de Kalverstraat”, zo spreekt Ouled Ali zijn zorg uit. „Het is wachten tot er weer een aanslag op L. zal plaatsvinden. Degenen die hem zoeken zijn immers meedogenloos en zullen geen rekening houden met onschuldige omstanders.”

Hassane Ouled Ali hoopt spoedig een reactie van burgemeester Van Aartsen te krijgen waarin hij zal uitleggen wat hij gaat doen om de veiligheid van de burgers van Amsterdam te waarborgen.