Uitgeweken regering Jemen opnieuw in het nauw

Die is sinds begin 2015 het toevluchtsoord van de regering van president Abd-Rabbu Mansour Hadi. Rebellen uit het noorden van het land die Houthi’s worden genoemd, hebben in 2014 met hulp van de invloedrijke ex-president Ali Abdullah Saleh de hoofdstad Sanaa veroverd en de regering verdreven.

Zondag zijn er in Aden hevige gevechten uitgebroken tussen regeringsgetrouwe troepen en strijders van de Zuidelijke Overgangsraad (STC) die willen dat Zuid-Jemen zich afscheidt. Daarbij zijn tientallen slachtoffers gevallen. Het hoofdkwartier van Hadi is in handen van die separatisten gevallen, meldden plaatselijke media. De premier van Jemen, Ahmed bin Dahr, heeft daarom via Facebook alle Arabieren om hulp gevraagd.

De separatisten worden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten die desondanks in een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië de regering van Hadi militair steunt. De strijd in Aden toont de verdeeldheid in de coalitie van de Saudi’s tegen de Houthi’s. De Houthi’s zijn over het algemeen aanhangers van een tak van de sjiitische islam, de Zaydi’s. Die staan voor naar schatting 40 procent van de bevolking. Ze zouden daarom steun genieten van sjiitisch Iran en houden al jarenlang stand ondanks de niets ontziende Saudische bombardementen die veel burgerdoelen treffen.