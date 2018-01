Zeldzaam natuurverschijnsel op komst: een blauwe superbloedmaan

De bijzondere maan is te zien op 31 januari, maar helaas niet in Nederland. Zo meldt het AD. Inwoners van grote delen van de wereld kunnen op die dag een combinatie van een super-, blauwe- én bloedmaan aanschouwen.

De laatste keer dat een blauwe superbloedmaan te zien was, was op 30 december 1982.

Supermaan

Om de 29 dagen heeft de maan een minimale afstand tot de aarde. Als dit moment samenvalt met een volle maan, spreekt met van een supermaan. De supermaan is groter en helderder dan een ’normale’ volle maan.

Een Supermaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Blauwemaan

De term ‘blauwe maan’ verwijst naar de tweede volle maan in een maand tijd. De vorige blauwemaan was in Nederland te zien in juli 2015

Een Bloedmaan. Ⓒ Rias Immink

Bloedmaan

Men spreekt van een bloedmaan als er een totale maansverduistering plaatsvindt. Als de bloedmaan op hetzelfde moment plaatsvindt als de supermaan heet dat een superbloedmaan.