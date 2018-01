Nederlander vast in Cambodja om 'pornodans'

Voor dergelijke vergrijpen kan tot een jaar cel opgelegd worden in Cambodja. De tien reizigers, onder wie ook vijf Britten, twee Canadezen, een Noor en een Nieuw-Zeelander zouden al enkele dagen hebben doorgebracht op het politiebureau, zo bericht de Britse krant The Guardian.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met autoriteiten in Cambodja. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de aanhouding nog niet bevestigen maar is de zaak aan het uitzoeken.

De Cambodiaanse politie gaf een foto vrij van de verdachten. Ⓒ Hollandse Hoogte