Senatoren willen ontslagbescherming Mueller

,,Ik heb een wetsontwerp klaarliggen om de heer Mueller te beschermen en leg dat morgen met alle plezier ter goedkeuring voor'', zei Graham in het programma 'This Week' van ABC. Collins sprak zich bij CNN in 'State of the Union' in vergelijkbare bewoordingen. ,,Het kan gezien de laatste verhalen absoluut geen kwaad die extra waarborg in te bouwen''.

The New York Times schreef donderdag dat Trump Witte Huis-advocaat Donald McGahn in juni opdracht gaf het ontslag van Mueller te regelen. Hij bond in toen McGahn tegen stafchef Reince Priebus en strateeg Steve Bannon zei dat hij nog liever zelf zou opstappen dan een dergelijk verzoek van Trump honoreren.

Graham maakte met drie Democraten een wetsvoorstel om speciale onderzoekers zoals Mueller ongestoord hun werk te laten doen. Hun plan was een panel van federale rechters te laten beslissen over een eventuele ontslagprocedure.

Het is de vraag of zo'n wet er komt. De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zijn niet gecharmeerd van het idee. ,,Ik denk niet dat wetgeving om Mueller te beschermen nodig is. De president en zijn team hebben volledig meegewerkt in het onderzoek'', zei fractieleider Kevin McCarthy in een uitzending van NBC.