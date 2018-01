Facebook publiceert privacyregels

Anticiperend op een nieuwe Europese wet voor databescherming, kondigde Facebook maandag aan dat gebruikers uitgelegd krijgen hoe ze advertenties zien, oude posts kunnen deleten en wat er met hun gegevens gebeurt als ze hun account opzeggen.

Facebook heeft wereldwijd twee miljard gebruikers.

,,We erkennen dat mensen Facebook gebruiken om contact te maken, maar dat niet iedereen alles wil delen met iedereen, ook niet met ons. Het is belangrijk dat je keuzes hebt in hoe je gegevens gebruikt worden'', citeert de Britse krant The Guardian, Erin Egan, die bij Facebook over de privacy gaat.

Vanaf maandag worden gebruikers eraan herinnerd een 'privacy checkup' te doen, zodat ze weten welke gegevens ze met wie delen.