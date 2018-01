Beursupdate: Arcelor bovenin vlakke AEX

DFT

Om tien uur stond de AEX 0,1% lager op 566,2 punten. De AMX steeg 0,5% naar 856,6 punten.

Elders in Europa hielden kopers en verkopers elkaar ook aardig in evenwicht. De beursgraadmeters van Frankfurt en Parijs kwamen nauwelijks van hun plaats.

Het beeld op de Aziatische beurzen was vanochtend gemengd. De Japanse Nikkei-index sloot onveranderd.

De indexfutures wezen op een vlak begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Beleggers brachten geen grote wijzigingen in hun aandelenportefeuilles aan, bij gebrek aan richtinggevend nieuws. Later deze week presenteren veel vooraanstaande bedrijven kwartaalcijfers. In Nederland zijn dat onder meer Philips op dinsdag en Unilever en Shell op donderdag.

Bovenin de AEX stond ArcelorMittal met een plus van 1,1%. De staalproducent wil samen met een Japanse branchegenoot een overname doen in India.

Gesteund door de verder oplopende Europese obligatierentes - tot 0,7% voor 10-jarig Nederlands staatspapier - waren de financiële dienstverleners in trek. Aegon en NN wonnen 0,9% respectievelijk 0,7%.

Vastgoedbedrijf Unilbail-Rodamco heeft juist last van de hogere rente en belandde met een min van 1,1% onderaan.

De producent van voedings- en verzorgingsmiddelen Unilever verloor 0,2%, ondanks een adviesverhoging naar ’kopen’ door de Britse bank Investec.

RELX leverde 0,1% in. De informatieleverancier koopt voor €660 miljoen het Amerikaanse ThreatMetrix, een expert in data-analyse op het gebied van betalingstransacties.

Bij de middelgrote fondsen stonden Air France KLM en staalproducent Aperam met plussen van 1,6% bovenaan.

Optiekketen GrandVision leverde 1% in.

Op de lokale markt waren de biotechnologiebedrijven in trek, dankzij de stevige overnameprijs die het Franse farmaciebedrijf Sanofi voor het Belgische Ablynx wil betalen. Curetis won 3,% en Pharming pakte er 2,2% bij.

