Vrouwenviagra op komst

Julie Bakker denkt de sleutel gevonden te hebben in het hormoon kisspeptine. Tests bij muizen waren veelbelovend; voor de volgende stap is ze op zoek naar vrouwen met een laag libido, zo schrijft Het Nieuwsblad. Toch is er ook kritiek; andere experts waarschuwen voor teveel optimisme.

Veertig procent van de vrouwen heeft ooit een verlaagd libido (overgang bijvoorbeeld), zo bleek uit studie in Amerika en Engeland. Vijf tot vijftien procent heeft er regelmatig ’last’ van. Nu krijgen deze vrouwen vaak testosteron toegediend. Dat kan weer leiden tot een lagere stem en haargroei, zegt professor Julie Bakker, neuro-onderzoekster aan de universiteit van Luik. „Ik wil een nieuwe therapie, zonder die bijwerkingen. Maar eerst diende ik de oorzaak van het verlaagde libido vinden.”

Seksleven

Kisspeptine is een molecule in de hypothalamus van ons brein. Mannen hebben het in kleine dosis, vrouwen in veel grotere, want bij hen brengt kisspeptine ook de eisprong op gang. Bij muizen bleek een grotere dosis kisspeptine invloed te hebben op het seksleven.

„Het zet het seksuele spel in gang en zorgt ervoor dat het vrouwtje de juiste houding aanneemt om het mannetje te ontvangen. Bij muizen met een laag kisspeptine-niveau was dat dus niet het geval. We hadden eindelijk een basis voor de ontwikkeling van een nieuwe sekstherapie.”

Proefperonen

Bakker zoekt nu vrouwelijke proefpersonen: „niet alleen vrouwen in de menopauze, maar ook graag twintigers en dertigers met een lage seksdrive.” Die vrouwen krijgen een injectie met kisspeptine in de arm. Waarop ze naar romantische plaatjes mogen kijken, met onder andere aantrekkelijke mannen. Ondertussen onderzoekt professor Bakker met een MRI-scan het effect van de injectie.

Seksuologe Rika Ponnet is er in de krant nog niet van overtuigd dat dit gaat werken. „Vrouwen zijn ook geen muizen, hé. Soms zijn er fysieke redenen aan te duiden voor een verlaagd libido, maar bijna altijd spelen er ook psychologische en relationele factoren.” En dat samenspel van factoren is volgens haar niet eenvoudigweg met een hormooninspuiting te verhelpen.

Inschrijven voor de testgroep via mail naar jbakker@uliege.be

