’Steward met drugs gepakt’

Verder wil de woordvoerder geen informatie geven. „De zaak is in onderzoek.”

TUI geeft toe dat een werknemer is gearresteerd bij de aankomst van een vlucht in Amsterdam en is overgedragen aan de politie. „Wij doen nu geen mededelingen over dit incident, zolang het onderzoek loopt. Wel verlenen we alle medewerking aan de autoriteiten.”