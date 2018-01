Stuk oor afgebeten tijdens ruzie na technofeest

Na het feest in het Belgische Hertshage liep Blackaert naar huis, maar twee mannen volgden hem. „Ik vroeg wat ze van plan waren. Met één van hen begon de ruzie. De andere, een Afrikaans type, hield zich afzijdig. De eerste zei dat ik zijn vriend, die hij ’mijn broer’ noemde, had beledigd - door racistische uitspraken te doen. Ik heb met hem gelachen en gegrapt, maar niet óm hem. Dus dat klopte niet. Toen zei die Afrikaanse jongeman, blijkbaar een beloftevolle rapper, aan de andere jongen dat ze de verkeerde voorhadden”, vertelt Blackaert tegen Het Nieuwsblad.

Toch ging de eerste, en de ’meest agressieve’ volgens Hertshage, gewoon door. „Ik liet niet met me sollen en zat op een bepaald moment bovenop hem”, zegt de Belg. „Als ik had gewild, had ik ook enkele rake klappen kunnen uitdelen. Maar dat deed ik niet en de tweede trok me opzij.”

Blanckaert vraagt de mannen hem met rust te laten. Dat gebeurt niet. Er ontstaat een tweede duw- en trekpartij. „Tot ik opeens tanden in mijn oor voelde. Ik hoorde het kraakbeen kraken. En het bloed droop op mijn schouder. Niet normaal. Toen die gast zag wat hij had gedaan, lieten ze me gaan.”

In het ziekenhuis kon Blackaert worden geholpen. „Maar ze hebben meteen gezegd dat ik een deel van mijn linkeroor definitief kwijt ben. Misschien kan het nog opgelost worden met plastische chirurgie”, treurt de man. Ongelofelijk, vindt hij het nog steeds. „Ik ben veertien maanden op wereldreis geweest en heb in Australië en Azië geleefd. Met alle culturen kwam ik in aanraking. En nooit is er iets gebeurd. Nu ben ik een maand terug in Aalst en gebeurt er dit.”