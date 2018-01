Britten dood door val van berg bij Chamonix

Een derde skiër wist alarm te slaan, waarna de reddingsdiensten binnen tien minuten ter plekke waren. De twee bleken toen al overleden.

Volgens de bergpolitie hadden de twee zich weliswaar buiten de piste begeven, maar is „de route erg bekend en populair onder skiërs.” Volgens een woordvoerder was het weer niet optimaal en was de sneeuw behoorlijk ijzig.