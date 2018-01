Overleg Schouten met tegenstanders pulsvissen

„We staan open voor het delen van onze kennis”, zei Schouten voorafgaand aan een vergadering van de EU-landbouwministers. „We moeten zorgen dat deze innovatieve visserij behouden blijft, niet alleen voor Nederland maar voor Europa.”

Het Europees Parlement stemde eerder deze maand voor een totaalverbod op de pulskorvisserij, waarbij platvissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in gedreven. Volgens tegenstanders is de methode schadelijk voor vis en milieu en een oneerlijke vorm van concurrentie voor kleinere vissers. Schouten benadrukte dat de pulskorvisserij duurzamer, goedkoper en beter voor de zeebodem is dan de traditionele boomkorvisserij. „En in tegenstelling tot wat wel wordt beweerd, kunnen we er niet meer vis mee vangen, want we hebben net als iedereen quota.”

Nederland heeft tot in maart de tijd om tegenstanders te overtuigen van de voordelen van de pulsvisserij. Dan beginnen het parlement, de lidstaten en de Europese Commissie met onderhandelingen over een mogelijk totaalverbod. Volgens de EU-afspraken mag momenteel 5 procent van de vloot zo vissen. Nederland zit daar met ontheffingen voor 84 schepen ver boven. „Dat is allemaal met goedkeuring van Brussel”, benadrukte Schouten.