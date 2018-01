Beroepsverbod dreigt voor verdachte advocaat

Bart V. (44) werd in juli aangehouden en zat een half jaar in voorarrest. Sinds kort is hij weer op vrije voeten. De strafzaak tegen hem staat gepland in het najaar.

Deken Lensink vertelde maandag dat de strafzaak de belangrijkste reden is voor het verzoek om schrapping. Er zijn bovendien klachten over zijn praktijkuitoefening.

Bart V. was al geschorst vanwege de strafzaak en een drugsverslaving. In het verleden kreeg hij ook al zeker tien tuchtklachten aan zijn broek over uiteenlopende kwesties. De advocaat liet zich vorige maand zelf al uitschrijven, maar de deken wil voorkomen dat hij kan terugkeren in zijn beroep.

De raad van discipline behandelt het verzoek om schrapping op 5 februari.