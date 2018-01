Klanten juwelier grijpen dievegge

Bij Van Woerkom Juweliers in de Hogestraat in de Gelderse plaats waren verschillende klanten in de winkel. Toen eigenaresse Irma van Woerkom een vrouw hielp met het uitzoeken van een nieuw collier, kreeg de dame een telefoontje. De eigenaresse gaf de vrouw wat privacy, maar in een onbewaakt ogenblik vluchtte de dame de zaak uit en ging er op haar fiets vandoor.

’Houd de dief!’

Van Woerkom zette de achtervolging in en schreeuwde ’houd de dief!’, schrijft De Gelderlander. Omstanders schoten te hulp. Een jongen rende de vrouw achterna en twee klanten sprongen in hun auto en zetten de achtervolging in. Die wisten de vrouw een paar straten verderop klem te rijden. Voor de politie was het vervolgens een koud kunstje om de dievegge in de boeien te slaan.

Irma en haar man, die ook eigenaar is van de zaak, zijn dankbaar voor de hulp. „Het klinkt zo gewoon: elkaar helpen. Maar het gebeurt lang niet altijd. Daarom is het zo bijzonder wat deze mensen hebben gedaan.”

Ook de politie is blij met de snelle actie van de omstanders, schrijven betrokken agenten op Facebook. „Onze dank en waardering gaat uit naar alle omstanders die niet twijfelden en adequaat gereageerd hebben. Jullie hebben goed gehandeld! Dank jullie wel!”