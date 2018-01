Man rijdt in op groep vrienden

Dat meldt de politie. De vriendengroep had de avond tevoren een dancefeest bezocht en de nacht doorgebracht in een hostel in de buurt van de Nijverheidssingel in Breda waar het voorval plaatsvond.

Toen ze zondagmorgen de parkeermeter wilden bijvullen, reed er een auto voorbij. De agressieve Bredanaar opende zijn raampje en begon te schelden. Daarop zette hij zijn auto aan de kant en begon te dreigen, zo verklaarde het zestal tegenover de politie.

Ook spuugde hij een van de jongens in het gezicht en sloeg een ander met een kitspuit tegen het hoofd al roepend „je gaat dood”. Daarna stapte de agressieveling weer in zijn auto om met hoge snelheid op de groep in te rijden.

De meesten konden net op tijd wegspringen. Een jongen (21) werd wel geraakt en kwam even klem te zitten tussen een gevel en de auto. Het slachtoffer kon zich losrukken en alsnog wegkomen.

De politie heeft de verdachte, een bekende van de politie, kort na het incident kunnen aanhouden toen hij zijn auto op de wilde parkeren.