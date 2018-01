Advocaat bepleit vrijspraak voor Bouterse

De raadsman benadrukte dat het niet de bedoeling was van de legerleiding dat de critici werden gedood. Maar als een overheid optreedt, kan er wel eens iets misgaan, verklaarde Kanhai. Spijt is volgens hem dan ook niet aan de orde.

Daarnaast vindt de raadsman dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard en hij wil dat de rechters zichzelf onbevoegd verklaren om in dit proces te oordelen. Een eventuele schadevergoeding die nabestaanden eisen, moet Nederland betalen. De vijftien handelden immers in samenwerking met Nederland, aldus Kanhai.

Pleidooi van drie uur

In zijn ruim drie uur durende pleidooi voor de krijgsraad in Paramaribo haalde Kanhai uit naar Nederland, dat volgens hem als oud-kolonisator probeerde zich in de Surinaamse politiek te mengen met als doel Bouterse weg te krijgen.

Tegen Bouterse, nu president van Suriname, is twintig jaar celstraf geëist, evenals tegen vijf anderen. De rechtszaak begon in 2007 en is meerdere malen langdurig onderbroken.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, is niet onder de indruk van het pleidooi van Kanhai. Volgens hem was het vooral een politiek betoog dat juridisch niet sterk was. ,,Ik verwacht niet dat de aanklager er veel moeite mee zal hebben het te weerleggen.''