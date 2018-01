Drone hindert reddingsheli bij woningbrand

De drone zat hulpverleners dwars op het moment dat ze wilden opstijgen om een 77-jarig, zwaargewond slachtoffer van een woningbrand naar het ziekenhuis te brengen, meldt persbureau DPA. Agenten slaagden er uiteindelijk in de dronepiloot op te sporen, maar hebben niets bekendgemaakt over diens identiteit of beweegredenen.

De helikoptervlucht liep uiteindelijk geen vertraging op. Wel zorgde de drone voor irritatie bij de hulpverleners. De autoriteiten onderzoeken of de dronepiloot luchtverkeersregels overtrad met zijn actie.

Noodklok

Drones storen nooddiensten vaker. Tijdens een natuurbrand in Canada in augustus stonden brandweerhelikopters noodgedwongen aan de grond, omdat er veel drones bij het rampgebied vlogen.

Ook de burgerluchtvaart heeft last van de populaire gadget. Zo komen de onbemande vliegtuigjes van hobbyisten rond luchthavens regelmatig gevaarlijk dicht bij passagiersvliegtuigen. De internationale luchtvaartorganisatie IATA luidde dit najaar de noodklok over dit probleem.