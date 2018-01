Ongedierte in kramen Markthal Rotterdam

Van de 36 zaken komen er 23 vanaf met een waarschuwing. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Bij bijna de helft van de onderzochte kramen in de Rotterdamse Markthal schort het aan de hygiëne. Dit meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een controle bij 76 marktkramen. Daaruit blijkt dat er 36 in overtreding waren. Bij negentien van deze kramen is ongedierte aangetroffen.