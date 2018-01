’Wees na cyberaanval extra op je hoede met mails van banken’

Zulke phishing gebeurt vaker als er een aanval is. Cybercriminelen - niet per se de daders van de aanval - proberen mee te profiteren en sturen mails, zogenaamd van de bank, waarin bijvoorbeeld staat dat er moet worden ingelogd om bepaalde gegevens te controleren, of dat er een nieuw wachtwoord moet worden aangemaakt. Ze lokken mensen daarvoor bijvoorbeeld naar een nagemaakte bankensite. Zodra ze die inloggegevens hebben, kunnen ze die onder meer gebruiken om snel geld af te schrijven en weg te sluizen.

Bekijk ook: ING en ABN Amro doen aangifte om cyberaanval