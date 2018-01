Wildwest langs E40

Vanuit het huis van Marleen De Breuker is het Texaco-tankstation van parkeerplaats Groot-Bijgaarden nog goed te zien. Ze woont aan de rand van het dorpje Zellik, het verkeer van de verderop gelegen E40 is overduidelijk te horen. „Nachts klimmen ze hier over het hek”, zegt ze. Ze laat een loszittende klink zien van een tuinhek, bezweken onder het gewicht van iemand die er op is gaan staan.

„We zijn niet anders gewend. Het gaat al jaren zo”, vertelt De Breuker. Maar toch, de laatste tijd is de overlast wel heviger geworden. De groentetuin is nu kaal, maar als er wel wat groeit wordt er veel gestolen. En overal doen mensen hun behoefte en ligt troep.

Minister Jambon (Binnenlandse Zaken) heeft maatregelen aangekondigd voor vijf parkeerplaatsen waar veel truckers overnachten. De politie begon daar gisteravond met controles. Want zodra het donker is beginnen de grote problemen. Een privaat bedrijf zal het werk zo snel mogelijk overnemen.

Jambon kondigde meer maatregelen aan. De politie zal dagelijks controleacties houden in treinstations, langs snelwegen en in de haven van Zeebrugge. Doel is illegale migratie en mensensmokkel tegen te gaan. De acties zullen duren „zo lang dat nodig is”, liet de minister weten.

De maat was echt vol na een knokpartij anderhalve week geleden waarbij een groep van veertig illegalen enkele agenten aanviel op de parkeerplaats van Groot-Bijgaarden. Een politieman moest een waarschuwingsschot lossen om de boel weer rustig te krijgen.

De vooral uit Afrika afkomstige migranten hangen overdag rond in Brussel, vooral rond het Noordstation en het Maximiliaanpark. ’s Avonds worden zij door smokkelaars in de buurt van de snelweg gedropt om aan boord van vrachtwagens te klimmen. Ze hopen in Engeland te eindigen.

Vrachtwagenchauffeurs voelen zich steeds onveiliger. Sommigen slapen zelfs met een mes, want er zijn ook migranten bij die geweld niet schuwen. De Servische vrachtwagenchauffeur Sredoja Stranjancevic kent de verhalen over de verstekelingen maar al te goed.

Hij rust even uit bij Groot-Bijgaarden, maar zal er de nacht wijselijk niet doorbrengen. „De problemen spelen op alle parkeerplaatsen richting kust. Maar ik snap die migranten niet want de controles zijn streng. In Duinkerken hebben ze scanners en honden.”

In Zellik zijn overal sporen te vinden van de illegalen die er ’s avonds en ’s nachts rondstruinen. Aan de rand van een veld ligt een jas, handschoenen, een schoen en andere kledingstukken. De spullen zijn achtergelaten door vluchtelingen die een vergeefse poging hebben gewaagd om in een vrachtwagen te klimmen. Aangezien ze in het opvangcentrum een probleem hebben als ze onder de modder terugkomen, dumpen ze hun spullen die ze veelal van Belgische vrijwilligers hebben gekregen.