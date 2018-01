Vluchteling wordt doodgereden tijdens politiecontrole

De politie hield maandagavond een controle bij een parkeerplaats langs de E40 in Jabbeke. Daarbij werden eerder op de avond elf illegale vluchtelingen opgepakt.

Wat verderop in de bossen verschool een jonge vluchteling zich voor de politie. Toen de agenten met de speurhonden naderden, zette hij het op een lopen.

In paniek de snelweg op

De jongeman vluchtte in paniek de snelweg op. Hij probeerde om die over te steken en zo aan de agenten te ontkomen. De jongeman had de middenberm bijna bereikt toen hij door een kleine personenwagen werd opgeschept. De agenten zagen het allemaal gebeuren, maar konden niets meer doen. Hij overleefde de klap niet. De bestuurster van de personenwagen was aangeslagen door het ongeval.

De brandweer kwam met een tent ter plaatse om het lichaam aan het zicht te onttrekken. Ondertussen kamde de politie de buurt verder uit. Daarbij werden de omliggende bossen doorzocht. Maar dat leverde na enkele uren zoeken geen resultaat meer op. Voorlopig is de identiteit van het slachtoffer nog onbekend.

Spijtig voorval

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon betreurt het incident, maar voegt eraan toe dat de politie niets te verwijten valt. „Het gaat om een spijtig voorval, maar de politie heeft hier gewoon haar werk gedaan, denk ik. Hen treft geen schuld”, zegt hij tegen VRT NWS.

Gouverneur Carl De Caluwé van West-Vlaanderen noemt het ongeval bijzonder spijtig. „We vrezen hier al lang voor. Je ziet vaak transmigranten langs de snelweg lopen en het is ook niet de eerste keer dat iemand de snelweg overloopt. Het moest er eens van komen. Maar hoe kan je dit verhinderen? Je kan moeilijk de hele autosnelweg afzetten.”