Philips onderuit in lagere AEX

1 / 2 1 / 2 De gong op de Amsterdamse Beurs werd geluid door de Vereniging Amsterdam City, ter gelegenheid van het stijgen van de Amsterdam City Index. De barometer van de bedrijvige binnenstad van Amsterdam steeg 2 punten naar 122. Ⓒ Euronext

De AEX wist zich in het eerste handelsuur niet te herstellen van het openingsverlies. Beleggers verkochten aandelen in navolging van de verliezen in de VS en Azië. Vooral Philips had het zwaar, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.