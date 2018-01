Kraslotmiljonair sterft drie weken na winst

Tien dagen later voelde de timmerman zich niet lekker en meldde zich bij een ziekenhuis. Daar kreeg Donald het vreselijke nieuws dat hij terminaal ziek was. Afgelopen maandag, iets meer dan drie weken na het feest, overleed hij en deze week is zijn begrafenis, zo schrijft Newsday.

Merry Millionaire

Savastano woonde al een paar jaar samen met vriendin Julie Wheeler en kinderen in New York. Met keihard werken wist hij het hoofd boven water te houden. Op 4 januari kocht Donald voor 10 dollar krasloten van de ’Merry Millionaire’ loterij. Toen hij de vakjes één voor één openkraste met zijn muntje, zag hij tot zijn grote verbazing dat alle cijfers klopten. Hij had maar liefst 1 miljoen dollar gewonnen. Dolblij ging hij zijn prijs ophalen.

Nieuwe truck

„Ik had niet echt een plan voor mijn pensioen, maar nu wel. Dit geld kan ik dan sowieso gebruiken”, zei hij tegen WBNG-TV. „Niet om iets extravagant te doen, of zoiets. Maar om mijn lening af te betalen en een nieuwe truck te kopen. Daar zal ik al van kunnen genieten.”

Het heeft niet zo mogen zijn.