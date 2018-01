Negen Syriëgangers voor de rechter waaronder rapper

Verslaggever Ilan Sluis volgt de zaken en twittert hierover. Zijn tweets vind je ook onderaan dit bericht.

De nu 26-jarige Adil B. vertrok al in 2014 naar Syrie en sloot zich daar aan bij de aan al-Qaida gelieerde groep. Aangenomen wordt dat hij daar nog steeds zit, in Idlib om precies te zijn. Hij heeft volgens de Rotterdamse rechtbank afstand gedaan van het recht om zijn strafzaak bij te wonen. Hij heeft eerder gezegd dat hij nooit meer terug wil naar Nederland. Daarom is hij bij verstek veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie had negen jaar gevangenisstraf tegen hem geeist, maar omdat niet alle door het OM ten laste gelegde feiten bewezen zijn, krijgt hij uiteindelijk zes jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie. De rechter liet wel meewegen dat hij nog steeds vecht en en geen spijt heeft getoond.

Strafeis

De strafeis tegen B. was al een paar maanden eerder gedaan. Maar zijn zaak werd destrijds aangehouden voor nader onderzoek naar telefoongesprekken die hij zou hebben gevoerd en waren onderschept door de AIVD. In die gesprekken zegt hij onder meer tegen zijn moeder: „Met godswil zal ik martelaar worden.” Zijn moeder maant hem tot voorzichtigheid. „Wees voorzichtig. Er gaan er veel dood de laatste tijd”, zegt ze tegen hem. Uit onderzoek blijkt nu dat het inderdaad zijn stem is.

De zaak tegen Adil B. maakt deel uit van in totaal negen strafzaken tegen afgereisde jihadisten. Van veel is niet duidelijk of ze uberhaupt nog leven. Zoals in het geval van Marouane B. uit Arnhem, beter bekend als ’jihadrapper’ Maru-One. De rechtbank heeft zijn zaak voorlopig aangehouden om daar onderzoek naar te kunnen doen. Ook voor anderen geldt dat. Veel andere zaken werden vandaag daarom pro forma behandeld. Andere prominente verdachten zijn de Nederlandse bekeerlingen Victor D. en Jeroen van D. Die zaken worden mogelijk in de zomer inhoudelijk behandeld.