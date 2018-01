Vader Insiya slaat wild om zich heen

Bij het AD mag Hemani zijn verhaal doen. „Fake!”, zegt hij. Het vonnis van de Indiase rechter, die - net als de Nederlandse ambtsgenoten, oordeelde dat de ontvoerde peuter Insiya terug moet naar haar moeder.

„Bestaat niet. Het wordt allemaal verzonnen door Nadia die de media bewerkt. Het is fake-nieuws”, foetert hij. Een opmerkelijke uitspraak, aangezien één van zijn eigen advocaten het nieuws maandag nog bevestigde aan De Telegraaf.

Op 29 september 2016 werd Insiya in Amsterdam met grof geweld ontvoerd door handlangers van Hemani. Sindsdien voeren de ouders een juridische strijd, waarbij beschuldigingen in de media over en weer geen zeldzaamheid zijn.