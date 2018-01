Paus laat seksueel misbruik Chili onderzoeken

Het Vaticaan deelde dinsdag mee dat Charles Scicluna, de aartsbisschop van Malta, naar Santiago gaat om van slachtoffers te horen wat hen is overkomen. Scicluna behoort tot de hoogste geestelijken die seksueel misbruik in de katholieke kerk moeten bestraffen en uitbannen.

Franciscus hield eerder deze maand de bisschop van Osorno de hand boven het hoofd omdat bewijzen voor diens betrokkenheid ontbraken. Hij verontschuldigde zich tijdens de terugvlucht naar Rome wel voor zijn woordkeus. De Chileense slachtoffers beweren dat Barros van de misstanden wist en dat hij zelfs aanwezig is geweest toen ze werden misbruikt door de priester. Deze is schuldig is bevonden.