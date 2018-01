Politie onderzoekt dood trucker in Moerdijk

Archieffoto ter illustratie. Niet de vrachtwagen uit het verhaal. Ⓒ ANP XTRA

MOERDIJK - De politie onderzoekt de dood van een 47-jarige vrachtwagenchauffeur in Moerdijk. De Poolse chauffeur werd afgelopen weekeinde buiten bewustzijn aangetroffen in de cabine van zijn vrachtauto aan de Distriboulevard. Hij overleed in het ziekenhuis.