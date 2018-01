’Opstelling banken over DDoS schandalig’

Wieger Bontekoe vindt het tenenkrommend. Zelf werkte hij onder meer voor het Ministerie van Economische Zaken, HP en zijn eigen bedrijf, waarbij hij drie datacentra onderhield. Dat er zo frequent problemen zijn, begrijpt hij niet, want ons land heeft dankzij de goede mogelijkheden met ’transit en peering’ juist alles in huis om onaantastbaar te blijven. „In Nederland hebben we de infrastructuur zo goed op orde, dat een of meer verbindingen niet veel geld meer kost. Wij zouden koploper moeten zijn met DDoS-aanvallen afslaan.”

Dat onze banken er toch last van hebben, ligt volgens Bontekoe aan beleidskeuzes. „Het is pure laksheid. ’Zoveel bandbreedte gebruiken we toch niet’, denken ze. Ze denken ’die paar aanvalletjes per maand’ wel op te kunnen lossen.”

Op Twitter raakte Bontekoe in debat met ABN Amro. Het socialmediateam van de bank vroeg hem om advies. „Als je de oplossing hebt, dan horen wij graag hoe je dit in orde kunt maken”, aldus de bank. „Dat is echt schandalig”, vertelt Bontekoe daarover. „Techneuten gaan hiervan over de zeik. Het laat zien hoe ermee om wordt gegaan. Erg laconiek.”

Toch speelt er meer dan laksheid, zo denkt techneut Erik Bais. Hij plaatst op Twitter twijfels bij de strategie van ABN Amro. Ook Bontekoe doet dat. „Zelf heb ik vaak DDoS-aanvallen moeten afslaan. Waarom kan een bank dat niet? Je moet het IP-adres blackholen in samenwerking met de upstreamprovider. Kwestie van goed samenwerken met de leverancier en dus zorgen voor de benodigde capaciteit.”

Op Twitter laat ABN Amro weten dat een groot team van experts aan de problematiek werkt. Dat DDoS-aanvallen gemakkelijk zijn af te wenden, spreekt de bank tegen. Dinsdagavond waren de persvoorlichters niet meer bereikbaar voor telefonisch commentaar.