Trump roept Amerikanen tot eenheid op

WASHINGTON - President Donald Trump van de VS heeft in zijn eerste State of the Union opgeroepen tot eenheid onder de Amerikanen. In de toespraak, vergelijkbaar met de Nederlandse troonrede riep hij ook op tot een sfeer van optimisme in het land. „Dit is ons nieuwe Amerikaanse moment. Er is nooit een beter moment geweest om de Amerikaanse droom te gaan beleven.”