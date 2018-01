Voor 20 euro een schilderijtje van Beatrix

Jasper Vinck zag het doek vijf jaar geleden in de kringloopwinkel staan. „Ik zag het staan en het sprak me meteen aan” vertelt hij aan Omroep Brabant. Het personeel zelf was niet zo onder de indruk van het schilderij. „Ooh onze Trixie! Wil je die kopen dan", was de reactie.

„Aan de achterkant zat zo'n RVD zegel, zo'n stempel. Toen ben ik eens gaan googelen en heb ik het Koninklijk archief gemaild" vertelt Jasper. Het bleek om een cadeau aan Beatrix te gaan dat in de jaren zestig vorige eeuw in het Koninklijk Archief was opgeborgen.

Onbekend is wie het doek geschilderd heeft. "Ik zou er graag wat meer van willen weten. Wat heb ik eigenlijk voor iets?"