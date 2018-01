Zo veel vrouwen werken er in jouw omgeving in de politiek

In 2017 was ruim een kwart van de raadsleden vrouw, zo blijkt uit cijfers die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceert. Dat was vijftien jaar geleden maar een beetje minder, met iets minder dan een kwart.

Het aandeel vrouwelijke wethouders in Nederlandse gemeenten is de afgelopen jaren sterker gestegen, van zestien procent in 2002 tot 22 procent vorig jaar. In de provincie Groningen vinden we de meeste vrouwelijke leden in de raad (34 procent).

Bekijk de verschillen per provincie op de interactieve nieuwskaart van LocalFocus.

Met het schuifje kun je de cijfers van de afgelopen vijftien jaar vergelijken. Kies in het dropdown menuutje voor ’wethouders’, ’raadsleden’ of ’burgemeesters’. Ook kun je gegevens zowel voor mannen als vrouwen bekijken.

Kun je de kaart niet (goed) zien, klik hier voor een grote weergave.

Zo is te zien dat in de provincie Drenthe in 2017 geen enkele vrouwelijke burgemeester werkte. Ook als het gaat om wethouders, blijft die provincie wat achter - net als Limburg overigens.

In Noord-Hollandse gemeenten is 28 procent van de wethouders een vrouw, het hoogste aandeel van alle provincies.

Hoewel Limburg ook achterblijft wat betreft het aandeel vrouwelijke raadsleden en wethouders, vind je in de zuidelijke provincie wel de meeste vrouwelijke burgemeesters. In ruim een derde van de gemeenten in die provincie draagt een vrouw de ambtsketting.