Levenslang voor Duitse kinderkiller

Marcel Hesse bracht in maart vorig jaar in de plaats Herne eerst in de kelder van een woning zijn negenjarige buurjongetje om en daarna een 22-jarige voormalige schoolvriend. Hij had via zijn advocaat al een bekentenis afgelegd, maar zei tijdens de rechtszaak niets.

De moorden schokten Duitsland, mede doordat foto’s van de lijken door Hesse op internet werden verspreid. De openbaar aanklager sprak van zinloze moorden op volledig onschuldige mensen. Als motief ziet justitie onder andere Hesse’s ontevredenheid met zijn eigen leven, machtswellust en grootheidswaanzin. Hij werd afgewezen bij de brandweer, dreigde zijn internetaansluiting te verliezen en pogingen om zelfmoord te plegen mislukten.

Hesse lokte de negenjarige Jaden naar zijn huis en bracht de jongen in de kelder volgens de politie met 52 messteken om het leven. Hesse pochte over zijn misdaad op het verborgen ’darkweb’ op internet. Na de moord kwam een klopjacht op de dader op gang.

Hesse vluchtte na de moord naar de kennis. Toen die ontdekte wat er was gebeurd, hem ter verantwoording riep en dreigde naar de politie te stappen, stak Hesse hem met 68 messteken dood. Vier dagen na de eerste moord ging hij naar een cafetaria in Herne waar hij vroeg of ze de politie wilden bellen omdat hij werd gezocht.

Volgens de politie gedroeg hij zich tijdens de verhoren „ijskoud.”