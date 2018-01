Rotterdammer Jip Jurg (32) overleden na ruzie

De politie werd zondag gealarmeerd door de vader van Jip Jurg, een 32-jarige Rotterdammer. Jip zou niet meer aanspreekbaar zijn. Toen agenten ter plaatse kwamen, was hij al overleden. Uit sectie blijkt dat hij inwendige verwondingen had.

De politie heeft de nacht gereconstrueerd. Jip Jurg bezocht ’s nachts een café aan de Mauritsweg, waarna hij naar een feest in de Rotterdamse schouwburg ging. Rond 03.30 uur ging hij naar buiten. Daar raakte hij betrokken bij een vechtpartij. Later is hij in een taxi gestapt. Wat er daarna precies is gebeurd, is niet bekend.

In de schouwburg was op dat moment het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR) bezig. De politie vraagt iedereen die iets heeft gezien of iets over Jurg weet om zich te melden.