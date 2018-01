’FBI bezorgd over publicatie memo’

De memo is opgesteld door Republikeinse afgevaardigden. In de tekst staat naar verluidt dat de FBI en het ministerie van Justitie de zogeheten FISA-rechtbank onvoldoende duidelijk hebben gemaakt dat ze hun afluisterverzoek deels baseerden op onderzoek dat is gefinancierd door de Democraten, die oppositie voeren tegen Trump.

Bronnen van de krant zeggen dat onderzoeker Christopher Steele in de aanvraag is omschreven als een betrouwbare FBI-bron. De voormalig geheim agent stond echter op de loonlijst van de Democraten. Hij zou de politiedienst ook duidelijk hebben gemaakt dat zijn opdrachtgevers tegenstanders waren van Trump.

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, heeft al groen licht gegeven om de memo openbaar te maken. Het Witte Huis moet nog instemmen. De stafchef van de president heeft al gezegd dat vermoedelijk snel toestemming zal worden gegeven.

De FBI liet woensdag weten zich zorgen te maken over de juistheid van de memo. Een bron zei tegen persbureau Bloomberg dat FBI-baas Christopher Wray zich verzet tegen vrijgave. Hij liet het Witte Huis naar verluidt weten dat het document een onjuist beeld schetst.

Ook de Democraten zijn niet te spreken over de memo. Ze stellen dat de Republikeinen selectief gebruikmaken van geheime informatie om speciaal onderzoeker Robert Mueller in diskrediet te brengen. Hij staat aan het hoofd van onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen.