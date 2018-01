’Ik wou hier niet met lege handen komen’

Volgens de eerste burger gaat er veel aandacht uit naar kinderen die de moordpartij op de 17-jarige Mohammed Bouchikhi hebben zien gebeuren, onder andere tijdens gesprekken met slachtofferhulp en de scholen. „De Marokkaanse gemeenschap voelt zich slachtoffer, dat begrijp ik heel goed.”

Naast dat er sprake is van „heel veel rouw”, geeft Van Aartsen aan dat er een „enorme behoefte is aan verbondenheid” in de wijk. „Dat gaan we ook doen.”

Nichtjes Mohammed

Nichtjes van de 17-jarige Mohammed kwamen woensdagavond langs het buurthuis De Witte Boei, waar de dienstauto van burgemeester Van Aartsen met draaiende motor voor de deur staat. “Hij is veel te laat”, zegt één van hen. “Het is goed dat hij er nu is, maar hij had hier afgelopen weekeinde al moeten zijn”, zeggen ze.

De waarnemend burgemeester zegt dat de reactie van de bewoners ook tot hoop stemt. „Ik heb beloofd dat ik weer terugkom.” Eerder op de avond heeft Van Aartsen ook een bezoek gebracht aan de plaats delict. „Daar zie je nog een aantal tekenen van de walgelijke, afschuwelijke daad van criminelen.”

Dinsdag heeft Van Aartsen een bezoek gebracht aan de ouders van Mohammed.