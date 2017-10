’Van der Sar had moeten ingrijpen’

Dat pensioenfondsen wat meer lucht krijgen is op zich natuurlijk goed nieuws, maar wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk. Als oud-werknemer van Holland Casino ben ik me eens in de cijfers van dit fonds gaan verdiepen en dan vallen werkelijk de schellen van je ogen. Over de afgelopen 5 jaar heeft dit fonds een gemiddeld rendement van maar liefst 12% per jaar gemaakt.