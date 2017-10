Europa in gevecht over klimaatdoelen Parijs

Ⓒ ANP

STRAATSBURG - Het is nog onzeker of de EU-landen kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs zijn vastgelegd. Ook als de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw-, transport- en bouwsector in 2030 gemiddeld 30 procent lager is, is het nog maar de vraag of het lukt. Voor Nederland gaat in principe 36 procent gelden.