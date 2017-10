Veel meer dan alleen Van Gerwen versus Van Barneveld

Er staat op nieuwjaarsdag direct veel op het spel in Alexandra Palace. Op het Londense dartstoneel strijden Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld om meer dan alleen een finaleplek op het wereldkampioenschap. Revanche, prestige en eergevoel zijn zomaar drie ingrediënten die vanavond tot het hoofdgerecht van de halve eindstrijd behoren.

De herinneringen gaan terug naar dinsdag 29 december 2015. In de derde ronde van het WK klopt Van Barneveld zijn landgenoot Van Gerwen, die op dat moment torenhoge favoriet is voor de wereldtitel. Met 18 toernooizeges in dat jaar was Mighty Mike de te kloppen man. Het liep anders. De 27-jarige Brabander verloor met 3-4 in sets. Barney vierde zijn zege uitbundig en reikte uiteindelijk tot de halve finales, waarin hij tegen Adrian Lewis ten onder ging. Geen wereldtitel en dus telde de eerdere overwinning op Van Gerwen voor zijn gevoel eigenlijk al niet meer.

Lees ook de Q&A met Mighty Mike

2 / 2 2 / 2 WLLIAM HILL WORLD DARTS CHAMPIONSHIP 2017 ALEXANDRA PALACE,LONDON PIC;LAWRENCE LUSTIG QUARTER FINAL MICHAEL VAN GERWEN V DARYL GURNEY Michael van green IN ACTION Ⓒ PDF

Ook voor de huidige editie is Van Gerwen bij de bookmakers en kenners de absolute favoriet om de prestigieuze Sid Waddell Trophy te bemachtigen. Echte tegenstand kreeg de nummer één van de wereld alleen in de tweede ronde toen de Spanjaard Cristo Reyes een hoger gemiddelde (106 om 105) gooide, maar toch de zege (2-4 in sets) aan de Vlijmenaar moest laten. Van Gerwen oogde in zijn vier voorgaande confrontaties (Kim Vilnanen (3-0), Reyes (4-2), Darren Webster (4-1) en Daryl Gurney (5-1)) gewoon solide. Daarnaast is hij altijd vol zelfvertrouwen. ,,Ik moet gewoon iedereen slopen”, klinkt het regelmatig uit zijn mond.

Mijnenveld

De route van Van Barneveld naar de laatste vier lijkt op een mijnenveld. Eén misstap en het loopt verkeerd af. De 49-jarige Hagenees kende de zwaarste loting van het deelnemersveld. Dat komt vooral ook door zijn duikeling op de Order of Merit, de wereldranglijst van de PDC. De vijfvoudig wereldkampioen speelde dit jaar minder wedstrijden en daarbij wist hij geen enkel succes te boeken. ,,Ik heb dit jaar geen toernooi gewonnen, maar dat betekent niet dat ik niet kan darten.” Als nummer 12 van de plaatsingslijst stapte hij als outsider het WK in Londen binnen. ,,Achter Phil Taylor en Gary Anderson komt voor mij toch echt Raymond van Barneveld als één van de concurrenten voor de titel”, stelde Van Gerwen voorafgaand.

Na makkelijke overwinningen op geduchte tegenstanders als Robbie Green (3-0) en Alan Norris (4-0) elimineerde Van Barneveld vervolgens de voormalig wereldkampioenen Adrian Lewis (4-3 in sets) en Phil Taylor (5-3 in sets). Dat komt hard aan bij de Engelsen. Voor het eerst in de historie van het PDC WK staat er geen landgenoot van hen in de halve finales. Naast de clash tussen Van Gerwen en Van Barneveld wordt aan de andere kant van het schema een Schots onderonsje uitgevochten tussen titelverdediger Gary Anderson en dartsclown Peter Wright.

Alleen titels

Voor Van Barneveld telt in zijn leven altijd maar één ding en dat is winnen. En dan niet alleen van wedstrijden. Nee, van toernooien. Bij een eerdere uitschakeling loopt hij regelmatig leeg en bestempelde hij zichzelf in het verleden al eens tot ‘loser’. Bij verlies, ondanks goed spel, roept hij eigenlijk standaard: ,,Daar heb ik niks aan. Ik sta met lege handen.” De voormalig postbode weet namelijk wat hij kan en dat is iedereen verslaan. ,,Waarom niet op dit WK?”

Met Van Gerwen als tegenstander wacht de derde wereldkampioen. De groene sloopmachine uit Vlijmen won in 2014 de hoofdprijs. Maar hij wil veel meer. Minimaal vijf titels, een evenaring van het Nederlands record dat natuurlijk in handen is van Van Barneveld. ,,Raymond heeft in Nederland darts op de kaart gezet, dat zal ook altijd zo blijven. Onze statistieken kan je vanwege de verschillende perioden niet met elkaar vergelijken.” Zo is Barney inmiddels bezig aan zijn 25e (!) WK, terwijl de teller van Mighty Mike op 12 deelnames staat.

Vuurwerk

Van Barneveld stelde zich lange tijd als doel de beste darter aller tijden te worden. In die missie zal hij nooit slagen, zo is hem inmiddels zelf ook wel duidelijk. ,,Phil Taylor is gewoon de allergrootste.” Ook in eigen land weet de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau dat hij wordt ingehaald. ,,Ik ben trots op mijn carrière, maar Michael van Gerwen gaat mijn prestaties overtreffen. Daar bestaat geen twijfel over.” Wat zijn landgenoot in 2016 liet zien, was dan ook fenomenaal. Liefst 25 toernooizeges, een recordreeks van 39 ongeslagen partijen op een rij, een totaal prijzengeld van ruim 1,5 miljoen euro en een wereldrecord gemiddelde van liefst 123,4. Er staat geen maat op de machtige Van Gerwen.

Mighty Mike en Barney zijn het over één ding in elk geval roerend eens: "Laat de beste winnen." Na het spetterende vuurwerk op oudjaarsavond krijgen we vanavond in Ally Pally vast en zeker een nieuwe knallende show.

De halve finales beginnen vanavond - in een format van ‘best of 11 sets’ - om 20.00 uur. Er wordt in een uitverkocht Alexandra Palace geopend met de partij tussen Anderson en Wright, gevolgd door de Nederlandse clash tussen Van Gerwen en Van Barneveld. De winnaars strijden (best of 13 sets) maandagavond vanaf 21.00 uur om de wereldtitel.